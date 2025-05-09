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Хаби Алонсо прокомментировал своё решение покинуть «Байер»

Хаби Алонсо прокомментировал своё решение покинуть «Байер»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о своём уходе из немецкого клуба по окончании нынешнего сезона.

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«Это подходящий момент, чтобы объявить об этом, поскольку мы всегда были с клубом в хороших отношениях. Мы должны наслаждаться этим моментом со смешанными чувствами, это очень эмоционально! Я разговаривал с игроками и персоналом, и это было нелегко.

У нас была отличная связь, и это было ключевым моментом. Они верили в меня. Я хочу как следует попрощаться с ними в эти выходные. Это было долгое, значимое и успешное время в клубе. Я хочу вернуть уважение, которое проявлялось ко мне до самого последнего дня», — приводит слова Алонсо журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

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