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Стало известно имя футболиста, которого Хаби Алонсо хочет взять с собой в «Реал»

Стало известно имя футболиста, которого Хаби Алонсо хочет взять с собой в «Реал»
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«Бавария» начала предметные переговоры с 29-летним защитником «Байера» Жонатаном Та. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий футболист является главной целью мюнхенского клуба для усиления обороны команды.

Однако главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который покинет «фармацевтов» по окончании сезона, хочет, чтобы Та перешёл вместе с ним в мадридский «Реал», поскольку контракт защитника закончится грядущим летом.

Также 29-летний игрок согласовал сделку с «Барселоной», однако она может не осуществиться из-за финансовых проблем сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Та принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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