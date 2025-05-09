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ЦСКА — «Краснодар»: история противостояния команд в преддверии 28-го тура РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: история противостояния команд в преддверии 28-го тура РПЛ
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В субботу, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и «Краснодар». Эти команды играли друг с другом 39 раз во всех турнирах.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победы ЦСКА: 15

Победы «Краснодара»: 13

Ничьи: 11

В этих матчах красно-синие забили 48 голов, а пропустили — 37.

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

После 27 туров «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 61 очком, опережая «Зенит» на четыре очка. В свою очередь, ЦСКА заработал 52 очка и располагается на третьей строчке. Матч первого круга между командами состоялся в рамках 4-го тура РПЛ и завершился победой «горожан» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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