Гвардиола высказался об уходе Хаби Алонсо из «Байера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость об уходе Хаби Алонсо из «Байера» по окончании нынешнего сезона.

«Он оказал невероятное влияние на «Байер». Думаю, все тренеры, видящие его игроком, всегда понимали, что Хаби станет тренером. Приехать в Германию и сражаться один на один с «Баварией» — это всегда так сложно. В прошлом сезоне «Байер» был непобедимым, за исключением последней игры с «Аталантой» в финале Лиги Европы.

То, как команда играет, как прогрессируют футболисты… Думаю, леверкузенцы должны очень, очень гордиться сотрудничеством [с Алонсо], которое было у них два-три года», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Сегодня, 9 мая, «Байер» объявил об уходе Алонсо из клуба. Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист станет новым тренером мадридского «Реала».

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