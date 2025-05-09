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Агент Батракова: о контракте говорим с текущим руководством «Локомотива», беспокойства нет

Агент Батракова: о контракте говорим с текущим руководством «Локомотива», беспокойства нет
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, как продвигаются переговоры с железнодорожниками о продлении контракта 19-летнего футболиста.

«Мы ведём работу, общаемся о новом контракте Батракова с «Локомотивом». Как и планировалось, движемся к тому, чтобы завершить всё до конца сезона.

Сложно комментировать возможную смену руководства клуба. Сейчас мы говорим с нынешним руководством, и я не вижу у него беспокойства насчёт ситуации с контрактом Алексея», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» Борис Ротенберг рассматривает вариант с назначением экс-вратаря команды Маринато Гильерме на пост спортивного директора железнодорожников, если после этого сезона займёт место гендиректора клуба.

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