Грэм Поттер прокомментировал новость об уходе четырёх игроков из «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Грэм Поттер высказался об уходе 35-летнего защитника Аарона Крессуэлла, 40-летнего голкипера Лукаша Фабианьского, 32-летнего защитника Владимира Цоуфала и 32-летнего нападающего Дэнни Ингса по окончании нынешнего сезона.

«За время моего пребывания здесь мне было очень приятно работать с Аароном, Лукашем, Владимиром и Дэнни — все они блестящие профессионалы на поле и за его пределами, с фантастическим опытом выступления в Премьер-лиге, и их явно любят и ими восхищаются как их товарищи по команде, так и все здесь, в клубе.

Нам ещё предстоит сыграть три важных матча в этом сезоне, и я знаю: они на 100% сосредоточатся на том, чтобы помочь команде любым возможным способом в этих играх, но мы посчитали важным подтвердить эту новость клубу сейчас из уважения к ним и к их службе, а также чтобы позволить нашим болельщикам выразить свою признательность на нашем последнем домашнем матче сезона», — приводит слова Поттера официальный сайт клуба.