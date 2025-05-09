Артета пожаловался на неудаление Хакими в первом матче «Арсенала» и «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими должен был получить красную карточку в первом матче команд в полуфинале Лиги чемпионов (0:1) и не принимать участие в ответной встрече (2:1), в которой он отметился голом.
«Против нас играл [Ашраф] Хакими, который, безусловно, должен был получить красную карточку в последние 10 минут первого матча. По этой причине он вообще не должен был играть в ответной встрече и забивать. В футболе происходит много случайных вещей», — приводит слова Артеты журналист Крис Витли в соцсети Х (ранее Twitter).
В конце первого матча между командами Хакими поставил подножку нападающему «канониров» Габриэлу Мартинелли рядом со штрафной площадью. К тому моменту защитник «ПСЖ» уже был предупреждён. Главный судья матча Славко Винчич не наказал Хакими за действие, направленное против вингера «Арсенала».
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