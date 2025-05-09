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Артета пожаловался на неудаление Хакими в первом матче «Арсенала» и «ПСЖ» в ЛЧ

Артета пожаловался на неудаление Хакими в первом матче «Арсенала» и «ПСЖ» в ЛЧ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими должен был получить красную карточку в первом матче команд в полуфинале Лиги чемпионов (0:1) и не принимать участие в ответной встрече (2:1), в которой он отметился голом.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Против нас играл [Ашраф] Хакими, который, безусловно, должен был получить красную карточку в последние 10 минут первого матча. По этой причине он вообще не должен был играть в ответной встрече и забивать. В футболе происходит много случайных вещей», — приводит слова Артеты журналист Крис Витли в соцсети Х (ранее Twitter).

В конце первого матча между командами Хакими поставил подножку нападающему «канониров» Габриэлу Мартинелли рядом со штрафной площадью. К тому моменту защитник «ПСЖ» уже был предупреждён. Главный судья матча Славко Винчич не наказал Хакими за действие, направленное против вингера «Арсенала».

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