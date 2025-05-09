Тренер «Динамо» Мх — о травме Вендела: у «Зенита» большое количество вариантов

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также высказался о травме бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Встреча состоится 10 мая.

«Понятно, что сейчас концовка сезона, каждая команда решает свои задачи. Понятно, что у «Зенита» большое количество вариантов, даже несмотря на то что Вендел выпал. И команда обладает достаточным количеством квалифицированных футболистов. Но, как говорится, у нас свои задачи, которые мы должны решать, несмотря ни на что. И мы отталкиваемся чисто от этого», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Вендел получил травму, из-за которой выбыл до конца месяца.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками. Махачкалинское «Динамо» с 27 очками идёт на 11-й строчке.