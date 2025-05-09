«Ньюкасл» анонсировал ребрендинг клубного герба и обратился к болельщикам

Английский «Ньюкасл» анонсировал обновление клубной символики и обратился к болельщикам для консультации по созданию нового логотипа. Сообщение пресс-службы «сорóк» было опубликовано на официальном сайте команды.

«Итак, мы спрашивали себя: насколько хорошо наш нынешний герб представляет клуб сегодня? И насколько хорошо он будет служить нам завтра? Пришло время обновить наш герб. К этому решению мы относимся нелегко. Мы любим наш герб. Он культовый и помог нам пережить незабываемые триумфы и испытания. Но он был создан в другую эпоху. Его сложный дизайн не всегда хорошо переводится в современном цифровом мире. И его трудно воспроизвести чётко и последовательно. По мере того как футбол и мир меняются, должен меняться и символ, который нас объединяет.

Вот почему мы обращаемся к вам. Речь идёт не о том, чтобы уйти от нашего прошлого, а о том, чтобы с гордостью двигаться вперёд. Герб — часть нашей истории. Он на наших рубашках и нанесён чернилами на нашу кожу. Он заслуживает продуманной эволюции, сформированной голосами людей, которым он нравится. Расскажите нам, что важнее всего.

Исходя из того, что мы слышали, обновления текущего клубного герба должны быть минимальными. Мы поговорили с нашим консультативным советом болельщиков — теперь мы хотим услышать ваше мнение. Что должно остаться неизменным? Что нуждается в обновлении? И как мы можем принять нашу историю — не просто почитая её, а сохраняя её дух и опираясь на него, чтобы мы могли процветать в предстоящие годы?

Мы приглашаем владельцев абонементов поделиться своим мнением в независимом опросе. Хотите услышать больше? В среду, 14 мая, мы проведём консультационный семинар для владельцев абонементов как лично — в Сент-Джеймс Парке, так и онлайн, чтобы предоставить более подробную информацию о том, почему мы проходим этот процесс, и предложить вам возможность поделиться своими мыслями. Консультативный совет фанатов рекомендовал предоставить более широкому кругу болельщиков выбор вариантов на втором этапе консультаций. Этот второй этап будет проведён с помощью отдельного опроса, даты которого будут указаны позже», — сообщает официальный сайт «Ньюкасла».