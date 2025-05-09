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Стало известно, каких футболистов Алонсо хочет подписать в «Реал» под свою схему

Стало известно, каких футболистов Алонсо хочет подписать в «Реал» под свою схему
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Испанский специалист Хаби Алонсо, который займёт должность главного тренера мадридского «Реала» грядущим летом, намерен играть по схеме 3-4-3. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, с целью реализации своих тактических идей Алонсо хочет, чтобы «сливочные» приобрели нескольких футболистов. В частности, «Королевскому клубу» необходимо усилить позиции крайних защитников. Позицию правого защитника займёт Трент Александер-Арнольд, который перейдёт в «Реал» летом. При этом испанский гранд находится в поисках левого защитника.

Алонсо хочет, чтобы «сливочные» подписали центрального защитника. Приоритет отдаётся кандидатуре футболиста «Борнмута» Дина Хёйсена. Также испанский тренер нуждается в покупке ещё одного полузащитника.

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