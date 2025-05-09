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Луис Энрике высказался о возможной победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Луис Энрике высказался о возможной победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В финале парижане сыграют с миланским «Интером». Встреча состоится 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во-первых, мы очень гордимся тем, как далеко мы продвинулись, а также нашей связью с болельщиками. Она была особенной, и для меня это очень важно. Это будет наш первый финал Лиги чемпионов с нашими болельщиками. Без них это не совсем финал. Если и есть команда, которая заслуживает победы только за то, как долго она её ждала, то это «Пари Сен-Жермен».

Я знаю, что этот клуб был основан в год моего рождения. Будем надеяться, что эта связь окажется реальной, и мы сможем выиграть Лигу чемпионов! Мы постараемся стать первыми. Когда приходит время праздновать, нет ничего лучше, чем подарить это время другим людям благодаря нашей тяжёлой работе, так что мы постараемся закончить на высоком уровне. Команда и болельщики заслужили это, мы заслужили шанс сыграть в этом финале», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

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