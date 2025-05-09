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Президент «Бетиса» высказался о будущем Антони в клубе

Президент «Бетиса» высказался о будущем Антони в клубе
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Президент «Бетиса» Анхель Аро ответил на вопрос, планирует ли клуб продлевать аренду крайнего нападающего Антони, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

«Удержать Антони очень, очень сложно. У нас будет встреча с «Манчестер Юнайтед» по поводу продления аренды ещё на сезон», — приводит слова президента «Бетиса» COPE.

Бразильский футболист был арендован испанским клубом у «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой. За этот период Антони принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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