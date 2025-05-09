Уго Экитике хочет вывести «Айнтрахт» в Лигу чемпионов перед уходом из клуба — Романо

Французский форвард Уго Экитике покинет «Айнтрахт» летом текущего года. Об этом в своём аккаунте в X сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, интерес к игроку проявляет ряд клубов английской Премьер-лиги.

Сообщается, что на финальном отрезке текущего сезона Экитике сосредоточится на том, чтобы вывести немецкий клуб в Лигу чемпионов УЕФА, после чего покинет команду. За два тура до конца чемпионата Германии «Айнтрахт» занимает третье место в турнирной таблице с 56 очками. Отрыв от пятой строчки, на которой располагается дортмундская «Боруссия», составляет пять очков.

Ранее сообщалось об интересе к Уго Экитике со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». В «Айнтрахт» Экитике перебрался из «ПСЖ» летом прошлого года за € 16,5 млн. Сейчас его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 55 млн.