Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уго Экитике хочет вывести «Айнтрахт» в Лигу чемпионов перед уходом из клуба — Романо

Уго Экитике хочет вывести «Айнтрахт» в Лигу чемпионов перед уходом из клуба — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Французский форвард Уго Экитике покинет «Айнтрахт» летом текущего года. Об этом в своём аккаунте в X сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, интерес к игроку проявляет ряд клубов английской Премьер-лиги.

Сообщается, что на финальном отрезке текущего сезона Экитике сосредоточится на том, чтобы вывести немецкий клуб в Лигу чемпионов УЕФА, после чего покинет команду. За два тура до конца чемпионата Германии «Айнтрахт» занимает третье место в турнирной таблице с 56 очками. Отрыв от пятой строчки, на которой располагается дортмундская «Боруссия», составляет пять очков.

Ранее сообщалось об интересе к Уго Экитике со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». В «Айнтрахт» Экитике перебрался из «ПСЖ» летом прошлого года за € 16,5 млн. Сейчас его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Эти летние трансферы уже состоялись. «Бавария» бесплатно взяла топа, «Челси» активнее всех
Эти летние трансферы уже состоялись. «Бавария» бесплатно взяла топа, «Челси» активнее всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android