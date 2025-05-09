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«Полное опустошение». Игрок «Тоттенхэма» Мэддисон — о пропуске финала Лиги Европы

«Полное опустошение». Игрок «Тоттенхэма» Мэддисон — о пропуске финала Лиги Европы
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Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Джеймс Мэддисон высказался о своей травме, из-за которой он пропустит финальный матч Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 21 мая.

«Опустошение. Просто абсолютное опустошение. Мы нацелились на финал еврокубка в Бильбао с первого дня этой кампании. Поэтому смириться с тем, что я не смогу выйти на поле вместе с ребятами, очень тяжело. Травмы — это просто часть этой игры, которая порой бывает такой жестокой. Но я искренне верю, что эта ночь может стать особенной для моего футбольного клуба. Приближается 21-е число. Все вместе!» — написал Мэддисон на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мэддисон получил травму в первом полуфинальном матче Лиги Европы с норвежским «Будё-Глимт». Полузащитник был заменён на 65-й минуте той встречи.

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