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«Челси» и «МЮ» могут побороться за 17-летнего таланта из «Барселоны» — Sky Sports

«Челси» и «МЮ» могут побороться за 17-летнего таланта из «Барселоны» — Sky Sports
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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за 17-летним полузащитником «Барселоны» и молодёжной сборной Испании Хуаном Эрнандесом. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, оба клуба рассматривают вариант с активацией пункта об отступных в контракте Эрнандеса в размере € 6 млн. Подчёркивается, что лондонская команда может приобрести 17-летнего хавбека и отдать его в аренду в «Страсбург», акции которого принадлежат владельцам «Челси».

Эрнандес находится в системе каталонского клуба с лета 2020 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.

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