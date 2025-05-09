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Президент «ПСЖ» подарил 600 билетов на финал Лиги чемпионов всем сотрудникам клуба

Президент «ПСЖ» подарил 600 билетов на финал Лиги чемпионов всем сотрудникам клуба
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Президент французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи подарил 600 бесплатных билетов всем сотрудникам своего клуба на финал Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает издание TNT Sports. В 1/2 финала парижане в двух матчах оказались сильнее лондонского «Арсенала» (1:0, 2:1).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме того, по данным источника, Нассер Аль-Хелаифи оплатит проезд всем 600 сотрудникам, которые отправятся вместе с командой на финальный матч в Германию.

Победитель Лиги чемпионов — 2024/2025 определится в субботу, 31 мая. Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен». Соперником «ПСЖ» станет итальянский «Интер», одолевший на стадии полуфинала каталонскую «Барселону» — 3:3 (4:3 д. вр.).

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