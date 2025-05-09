Тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о возможном продлении контракта с клубом

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о возможном продлении своего соглашения с клубом из Дагестана. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов рассказал, что действующий контракт Биджиева рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Пока на эту тему не разговаривали. Сейчас просто не до этого. Нужно доиграть сезон, а там будет видно. «Динамо» стало для меня родным клубом, я работаю с людьми, которых давно знаю, которых уважаю, с которыми работал раньше. Сотрудники клуба, административный штаб — я всех их знаю очень хорошо, и у нас всегда были отличные отношения», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Биджиев возглавил клуб в феврале 2024 года.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками. Махачкалинское «Динамо» с 27 очками идёт на 11-й строчке.