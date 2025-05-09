Аморим ответил Кину, раскритиковавшему «МЮ» за легкомысленное отношение к АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на критику экс-полузащитника «красных дьяволов» Роя Кина, обвинившего манкунианцев в отсутствии старания во время матчей чемпионата Англии ввиду концентрации команды на Лиге Европы.

«Мы стараемся изо всех сил, но я согласен, что команда может играть лучше. Мне нечего сказать по поводу критики, потому что она заслуженная. Я полностью признаю её и согласен со всеми критиками.

Но, думаю, вполне понятно, что мы должны пойти на риск, а рискнуть — значит, получить много критики, ведь стандарты у Роя Кина и других футболистов [его поколения] действительно высоки. Однако я должен сделать выбор в пользу клуба, а не себя», — приводит слова Аморима Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, при этом команда Аморима занимает 15-е место в чемпионате Англии.

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