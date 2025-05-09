Футболисты «Милана» вышли на матч с «Болоньей» с фамилиями матерей на футболках

В эти минуты проходит матч 36-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Хозяева вышли на поле в футболках с фамилиями матерей на спинах. На момент написания новости счёт 0:0.

Акция ежегодно проводится ко Дню матери, который в Италии отмечают во второе воскресенье мая. Так, вингер «Милана» Кристиан Пулишич играет под фамилией «Харлоу», защитник Маттео Габбиа — «Коломбо». Отметим, что нападающий Сантьяго Хименес, оставшийся в запасе, может выйти на поле под фамилией «Золотарчук». У мексиканского форварда, родившегося в аргентинском Буэнос-Айресе, есть украинские корни.