Тони Кроос: я был рад, когда «Интер» забил «Барселоне» на 90+3-й минуте

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что поддерживал «Интер» во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 д. вр.).
«Не хочу сказать, что я фанат «Интера», но испытывал некоторую симпатию к этой команде. Возможно, последние 10 лет в «Реале» немного повлияли на то, что я был против «Барселоны». Для меня было странно, что я таким образом проникся атмосферой матча и почувствовал радость, когда они [игроки «Интера»] забили на последней минуте и сделали счёт 3:3», — приводит слова Крооса The Touchline в соцсети Х (ранее Twitter).
Защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби восстановил равновесие на 90+3-й минуте встречи. В первом экстра-тайме полузащитник Давиде Фраттези забил победный мяч «Интера».
Фанаты «Реала» вывесили баннер «Спасибо, «Интер» у базы клуба:
- 9 мая 2025
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:18
-
22:16
-
22:05
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:36
-
21:32
-
21:23
-
21:16
-
21:04
-
21:03
-
20:54
-
20:45
-
20:36
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:48
-
19:37
-
19:35
-
19:31
-
19:20
-
19:20
-
19:16
-
19:10