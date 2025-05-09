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Тони Кроос: я был рад, когда «Интер» забил «Барселоне» на 90+3-й минуте

Тони Кроос: я был рад, когда «Интер» забил «Барселоне» на 90+3-й минуте
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что поддерживал «Интер» во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 д. вр.).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Не хочу сказать, что я фанат «Интера», но испытывал некоторую симпатию к этой команде. Возможно, последние 10 лет в «Реале» немного повлияли на то, что я был против «Барселоны». Для меня было странно, что я таким образом проникся атмосферой матча и почувствовал радость, когда они [игроки «Интера»] забили на последней минуте и сделали счёт 3:3», — приводит слова Крооса The Touchline в соцсети Х (ранее Twitter).

Защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби восстановил равновесие на 90+3-й минуте встречи. В первом экстра-тайме полузащитник Давиде Фраттези забил победный мяч «Интера».

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