Гвардиола ушёл от ответа на вопрос, спасёт ли победа в Кубке Англии сезон для «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не думает о том, способна ли победа «горожан» в Кубке Англии и второе место в АПЛ сделать сезон хорошим для них.

«К сожалению, я не думаю об этом. В моих мыслях только «Саутгемптон», и всю неделю я думаю о нём, много часов в течение дня. Это единственное, что меня беспокоит. Остальной анализ будет проведён в конце сезона», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Саутгемптоном», который состоится 10 мая.

В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Кристал Пэлас». Игра состоится в субботу, 17 мая. «Манчестер Сити» с 64 очками занимает третье место в АПЛ, отставая от «Арсенала» на три очка.

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