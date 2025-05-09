Гвардиола ушёл от ответа на вопрос, спасёт ли победа в Кубке Англии сезон для «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не думает о том, способна ли победа «горожан» в Кубке Англии и второе место в АПЛ сделать сезон хорошим для них.
«К сожалению, я не думаю об этом. В моих мыслях только «Саутгемптон», и всю неделю я думаю о нём, много часов в течение дня. Это единственное, что меня беспокоит. Остальной анализ будет проведён в конце сезона», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Саутгемптоном», который состоится 10 мая.
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Кристал Пэлас». Игра состоится в субботу, 17 мая. «Манчестер Сити» с 64 очками занимает третье место в АПЛ, отставая от «Арсенала» на три очка.
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