Джеррард отказался от £ 10 млн, чтобы покинуть «Аль-Иттифак» — источник

Стали известны подробности ухода с поста главного тренера саудовского «Аль-Иттифака» английского специалиста Стивена Джеррарда. Как сообщает Daily Record, экс-капитан «Ливерпуля» отказался от £ 10 млн, чтобы беспрепятственно уйти из команды в январе 2025 года.

По данным источника, Стивен Джеррард, таким образом, хотел избежать репутационных потерь в случае возможного вылета «Аль-Иттифака» из саудовской Про-Лиги. Напомним, ранее Джеррард возглавлял английскую «Астон Виллу», шотландский «Рейнджерс» и молодёжные команды «Ливерпуля».

По данным СМИ, Стивен Джеррард может в ближайшее время вернуться в Шотландию. Сообщается, что англичанин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Рейнджерс» в следующем сезоне.