ЦСКА может заплатить € 15 млн за полузащитника из Бразилии — журналист Эрнан

Московский ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему атакующему полузащитнику «Сан-Паулу» Матеушу Алвесу. Об этом сообщает Somos Sao Paulinos со ссылкой на журналиста Андре Эрнана в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-синие уже подготовили предложение для бразильского клуба, которое может составить € 15 млн, однако не направляли его официально.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. За этот период 20-летний полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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