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Тренер «ПСЖ» Энрике: матч с «Монпелье» — большая возможность в плане подготовки к финалам

Тренер «ПСЖ» Энрике: матч с «Монпелье» — большая возможность в плане подготовки к финалам
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 33-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Встреча состоится 10 мая.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играть вдали от дома сложно, потому что ты не можешь многое контролировать, но мы хорошо выступали на протяжении всего сезона, что говорит о нашей духовной силе и способности стараться победить в каждой игре. Мы уважаем наших соперников, и сейчас самое время дать несколько минут футболистам, которые были важны для нас в этом сезоне, а также молодым. Это большая возможность для них и для команды. Чем лучше мы будем готовы к финалам (Кубка Франции и Лиги чемпионов УЕФА. — Прим. «Чемпионата»), тем лучше. Завтрашний день — это большая возможность в плане подготовки», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Напомним, «ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции, соперником клуба станет «Ренн». Игра пройдёт 24 мая. В финале Лиги чемпионов парижане сыграют с миланским «Интером». Встреча состоится 31 мая.

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