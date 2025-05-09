Муми Нгамалё: если «Динамо» заберётся в тройку, то вся проделанная работа была не зря

Крайний нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё высказался о борьбе бело-голубых за попадание в первую тройку по итогам сезона Российской Премьер-Лиги. Команде осталось провести три матча в чемпионате — со «Спартаком», с «Акроном» и с «Краснодаром».

— У нас осталось три игры, и каждая из них важна, если учесть медальную гонку. Если подойдём к каждому матчу с той ментальностью и желанием, качеством игры, что были в матче с «Крыльями Советов», у нас будут шансы выиграть медали.

— Если «Динамо» окажется в призёрах, сезон можно будет считать хорошим?

— Если мы заберёмся в тройку, то проделанная работа на протяжении всего сезона была не за зря. Так что постараемся сделать всё для победы в оставшихся матчах, — приводит слова Нгамалё «Матч ТВ».

После 27 сыгранных встреч «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют со «Спартаком». Матч состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне Нгамалё провёл за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 5 млн.