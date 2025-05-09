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Антони расплакался после ничьей «Бетиса» с «Фиорентиной» и выхода в финал Лиги конференций

Антони расплакался после ничьей «Бетиса» с «Фиорентиной» и выхода в финал Лиги конференций
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Бразилец Антони расплакался после финального свистка в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА с «Фиорентиной». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Игра завершилась результативной ничьей 2:2 в дополнительное время. На счету Антони гол и результативная передача.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 2
ДВ
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Антони – 30'     1:1 Госенс – 34'     2:1 Госенс – 42'     2:2 Абде – 97'    

Напомним, Антони перебрался в «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в зимнее трансферное окно. В матче с «Фиорентиной» вингер оформил свои 12-е и 13-е результативные действия за испанский клуб в 2025 году.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

В финале Лиги конференций «Бетис» сыграет с лондонским «Челси». Англичане в 1/2 финала ЛК одолели шведский «Юргорден». Решающая встреча пройдёт в среду, 28 мая, на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав (Польша).

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