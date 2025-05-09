Каземиро может остаться в «Манчестер Юнайтед» и завершить карьеру в Англии — The Sun

33-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассматривает вариант остаться в английском клубе, несмотря на наличие интереса к нему из Саудовской Аравии и МЛС. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, бразильский футболист может завершить карьеру в стане «красных дьяволов».
Подчёркивается, что весомое влияние на решение Каземиро остаться в «Манчестер Юнайтед» оказал главный тренер манкунианцев Рубен Аморим, считающий, что 33-летний полузащитник способен сыграть важную роль в его команде. Португальский специалист полагает, что опыт и универсальность Каземиро могут стать ключевым преимуществом в достижении успехов «красными дьяволами».
В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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