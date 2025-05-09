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Патрик Виейра — о финале ЛЧ: я был фанатом «ПСЖ», но во мне есть и частичка «Интера»

Патрик Виейра — о финале ЛЧ: я был фанатом «ПСЖ», но во мне есть и частичка «Интера»
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Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Франции Патрик Виейра, ныне возглавляющий итальянский «Дженоа», рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов УЕФА. В финальном матче, который пройдёт 31 мая в Мюнхене, встретятся «Интер» и «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я поеду в Мюнхен на финал. В детстве я приехал в Париж и сразу полюбил «ПСЖ», я был его фанатом. Но во мне есть и частичка «Интера». Я провёл в Милане три с половиной года, и это было прекрасное время.

Думаю, «Интер» заслуживает победы, учитывая то, что они сделали за последние годы. Но «ПСЖ», которому хватило смелости отпустить одного из трёх лучших игроков мира, Мбаппе, тоже вышел в финал. Что бы ни случилось, я буду счастлив», — приводит слова Виейра Football Italia.

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