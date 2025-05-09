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«Я много плакал с матерью и женой». Антони — о выходе в финал Лиги конференций с «Бетисом»

«Я много плакал с матерью и женой». Антони — о выходе в финал Лиги конференций с «Бетисом»
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Бразильский вингер «Бетиса» Антони прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Конференций УЕФА сезона-2024/2025. В ответном матче 1/2 финала испанцы сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2) в дополнительное время, что позволило им одержать победу по сумме двух встреч.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 2
ДВ
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Антони – 30'     1:1 Госенс – 34'     2:1 Госенс – 42'     2:2 Абде – 97'    

«Моя семья знает, через что мы прошли, чтобы быть здесь. Я много плакал со своей матерью, женой и со своими братьями и сёстрами. Потому что мы пережили очень трудные времена. Сейчас я живу мечтой», — приводит слова Антони OneFootball.

Напомним, Антони перебрался в «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в зимнее трансферное окно. В матче с «Фиорентиной» вингер оформил свои 12-е и 13-е результативные действия за испанский клуб в 2025 году.

В финале Лиги конференций «Бетис» сыграет с лондонским «Челси». Англичане в 1/2 финала ЛК одолели шведский «Юргорден». Решающая встреча пройдёт в среду, 28 мая, на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав (Польша).

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