Тони Кроос объяснил, в чём заключается сложность игры с Ламином Ямалем

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением, чем обусловлена сложность игры с 17-летним крайним нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Очень сложно защищаться против Ламина [Ямаля]. И так тяжело противостоять его дриблингу, но когда он начинает смещаться с фланга внутрь [штрафной соперника], а затем отдаёт пас, хотя все ожидают от него продолжения ведения мяча за счёт дриблинга… Это очень сложно. Ямаль всегда находит момент, чтобы сделать правильный пас», — приводит слова Крооса The Touchline в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: