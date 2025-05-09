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Массимо Каррера: участие в еврокубках точно сделает «Спартак» сильнее

Массимо Каррера: участие в еврокубках точно сделает «Спартак» сильнее
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что ему хочется увидеть красно-белых, выступающих в Лиге чемпионов УЕФА.

«Конечно, мне хочется увидеть «Спартак» в Лиге чемпионов — это было бы очень здорово. Не знаю, когда это станет возможным, но надеюсь, что в ближайшее время. Участие в еврокубках точно сделает «Спартак» сильнее», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор национальная команда России проводит только товарищеские матчи.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. После ухода из московского клуба Массимо работал в греческом АЕКе, а также в итальянских клубах «Бари» и «Асколи».

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