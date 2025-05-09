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«Вольфсбург» и «Хоффенхайм» не выявили победителя в матче 33-го тура Бундеслиги

«Вольфсбург» и «Хоффенхайм» не выявили победителя в матче 33-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Маттиас Йёлленбек. Матч закончился со счётом 2:2.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
09 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Эстигор – 1'     1:1 Кадержабек – 34'     2:1 Винд – 81'     2:2 Бюльтер – 84'    

На первой минуте автогол забил защитник «Хоффенхайма» Лео Эстигор. На 34-й минуте защитник гостей Павел Кадержабек восстановил равновесие. На 81-й минуте нападающий Йонас Винд вывел «Вольфсбург» вперёд. На 84-й минуте нападающий «Хоффенхайма» Мариус Бюльтер сравнял счёт.

«Вольфсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 40 очков за 33 матча. «Хоффенхайм» заработал 32 очка после 33 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 76 очков за 32 игры.

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