«Милан» — «Болонья»: Сантьяго Хименес вышел на замену под фамилией Золотарчук
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В эти минуты проходит матч 36-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На 65-й минуте форвард «Милана» Сантьяго Хименес появился на поле под фамилией Золотарчук. На момент написания новости счёт 1:1.
Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Орсолини – 49' 1:1 Хименес – 73' 2:1 Пулишич – 79' 3:1 Хименес – 90+2'
Хозяева вышли на поле в футболках с фамилиями матерей на спинах. Акция ежегодно проводится ко Дню матери, который в Италии отмечают во второе воскресенье мая. Так, вингер «Милана» Кристиан Пулишич играет под фамилией Харлоу, защитник Маттео Габбиа — под фамилией Коломбо.
Фото: Кадр из трансляции
У Сантьяго Хименеса, родившегося в аргентинском Буэнос-Айресе и выступающего за сборную Мексики, есть украинские корни. На 73-й минуте форвард сравнял счёт.
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