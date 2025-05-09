«Милан» — «Болонья»: Сантьяго Хименес вышел на замену под фамилией Золотарчук

В эти минуты проходит матч 36-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На 65-й минуте форвард «Милана» Сантьяго Хименес появился на поле под фамилией Золотарчук. На момент написания новости счёт 1:1.

Хозяева вышли на поле в футболках с фамилиями матерей на спинах. Акция ежегодно проводится ко Дню матери, который в Италии отмечают во второе воскресенье мая. Так, вингер «Милана» Кристиан Пулишич играет под фамилией Харлоу, защитник Маттео Габбиа — под фамилией Коломбо.

Фото: Кадр из трансляции

У Сантьяго Хименеса, родившегося в аргентинском Буэнос-Айресе и выступающего за сборную Мексики, есть украинские корни. На 73-й минуте форвард сравнял счёт.