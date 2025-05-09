Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Болонья»: Сантьяго Хименес вышел на замену под фамилией Золотарчук

«Милан» — «Болонья»: Сантьяго Хименес вышел на замену под фамилией Золотарчук
Комментарии

В эти минуты проходит матч 36-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На 65-й минуте форвард «Милана» Сантьяго Хименес появился на поле под фамилией Золотарчук. На момент написания новости счёт 1:1.

Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Орсолини – 49'     1:1 Хименес – 73'     2:1 Пулишич – 79'     3:1 Хименес – 90+2'    

Хозяева вышли на поле в футболках с фамилиями матерей на спинах. Акция ежегодно проводится ко Дню матери, который в Италии отмечают во второе воскресенье мая. Так, вингер «Милана» Кристиан Пулишич играет под фамилией Харлоу, защитник Маттео Габбиа — под фамилией Коломбо.

Фото: Кадр из трансляции

У Сантьяго Хименеса, родившегося в аргентинском Буэнос-Айресе и выступающего за сборную Мексики, есть украинские корни. На 73-й минуте форвард сравнял счёт.

Материалы по теме
Фото
Игроки «Милана» вышли на матч с «Болоньей» с фамилиями матерей на футболках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android