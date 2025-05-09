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Результаты матчей чемпионата Германии сезона-2024/2025 9 мая

Результаты матчей чемпионата Германии сезона-2024/2025 9 мая
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9 мая в 33-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат встречи чемпионата Германии 9 мая:

«Вольфсбург» — «Хоффенхайм» — 2:2.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 76 очков после 32 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 68 очков в 32 встречах. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт», заработавший 56 очков после 32 туров. В зоне вылета располагаются «Бохум» с 22 очками, «Хольштайн» (25) и «Хайденхайм» (26).

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