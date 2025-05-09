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«Арсенал» достиг принципиального соглашения о подписании Субименди — Джейкобс

«Арсенал» достиг принципиального соглашения о подписании Субименди — Джейкобс
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Лондонский «Арсенал» достиг принципиального соглашения о подписании испанского полузащитника Мартина Субименди из «Реала Сосьедад», сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка находится в стадии оформления. Отмечается, что «Арсенал» осторожничает, учитывая, что Субименди в прошлом уже менял своё решение, сейчас с игроком достигнуто полное соглашение.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к испанскому полузащитнику также проявляют «Реал» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Субименди принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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