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Милан — Болонья, результат матча 9 мая 2025, счёт 3:1, Серия А 2024-2025

«Милан» отыгрался с «Болоньей» в Серии А, забив дважды за семь минут
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Завершился первый матч 36-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ливио Маринелли. Волевую победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Орсолини – 49'     1:1 Хименес – 73'     2:1 Пулишич – 79'     3:1 Хименес – 90+2'    

На 49-й минуте полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте вышедший на замену форвард «Милана» Сантьяго Хименес с передачи вингера Кристиана Пулишича восстановил равенство в счёте. На 79-й минуте сам Пулишич забил победный гол. На 90+2-й минуте Хименес оформил дубль с передачи вингера Саму Чуквезе и закрепил победу хозяев.

«Болонья» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 62 очками в 36 матчах. «Милан» располагается на восьмой строчке с 60 очками. Через пять дней, в среду, 14 мая, команды встретятся друг с другом в финале Кубка Италии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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