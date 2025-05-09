«Милан» отыгрался с «Болоньей» в Серии А, забив дважды за семь минут

Завершился первый матч 36-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ливио Маринелли. Волевую победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

На 49-й минуте полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте вышедший на замену форвард «Милана» Сантьяго Хименес с передачи вингера Кристиана Пулишича восстановил равенство в счёте. На 79-й минуте сам Пулишич забил победный гол. На 90+2-й минуте Хименес оформил дубль с передачи вингера Саму Чуквезе и закрепил победу хозяев.

«Болонья» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 62 очками в 36 матчах. «Милан» располагается на восьмой строчке с 60 очками. Через пять дней, в среду, 14 мая, команды встретятся друг с другом в финале Кубка Италии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.