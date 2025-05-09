«Райо Вальекано» обыграл «Лас-Пальмас» и поднялся на седьмое место в Ла Лиге

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 66-й минуте. Отличился нападающий «Райо Вальекано» Альваро Гарсия.

После этой победы в активе «Райо Вальекано» стало 47 очков. Клуб поднялся на седьмое место в таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» с 32 очками располагается 18-й строчке.