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Лас-Пальмас — Райо Вальекано, результат матча 9 мая 2025, счет 0:1, Примера 2024-2025

«Райо Вальекано» обыграл «Лас-Пальмас» и поднялся на седьмое место в Ла Лиге
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Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 35-й тур
09 мая 2025, пятница. 22:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
0 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Гарсия – 66'    

Единственный гол в матче был забит на 66-й минуте. Отличился нападающий «Райо Вальекано» Альваро Гарсия.

После этой победы в активе «Райо Вальекано» стало 47 очков. Клуб поднялся на седьмое место в таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» с 32 очками располагается 18-й строчке.

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