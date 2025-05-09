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Продление контракта Роналду с «Аль-Насром» находится под угрозой — Marca

Продление контракта Роналду с «Аль-Насром» находится под угрозой — Marca
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Продление контракта 40-летнего нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» может не состояться на фоне последних результатов команды, а также недовольства руководства саудовского клуба поведением португальского футболиста после проигранных матчей. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, ранее стороны договорились о пролонгации трудового соглашения на два года, однако данная сделка стала находиться под угрозой после вылета «Аль-Насра» в полуфинале азиатской Лиги чемпионов от японского «Кавасаки Фронтале» (2:3). Подчёркивается, что ожидания боссов саудовского клуба относительно помощи Роналду в выигрыше трофеев не оправдались.

Помимо этого, руководству «Аль-Насра» не понравилась реакция 40-летнего футболиста на поражение в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (2:3). Сразу после завершения встречи Роналду в гневе покинул стадион.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
07 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 3
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 3'     2:0 Яхья – 37'     2:1 Бензема – 49'     2:2 Канте – 52'     2:3 Ауар – 90+4'    
Удаления: нет / Диаби – 90+7'

Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом заканчивается грядущим летом. За три тура до окончания саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на 11 очков.

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