ФИФА хочет, чтобы Роналду сыграл на клубном ЧМ, несмотря на неучастие «Аль-Насра» — Marca

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет, чтобы 40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в клубном чемпионате мира, который состоится грядущим летом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «не исключено движение в этом направлении» со стороны ФИФА. При этом «Аль-Наср» не является участником клубного чемпионата мира.

Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. От Саудовской Аравии в нём примет участие «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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