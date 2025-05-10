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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: игроки должны подойти к финалам психологически свежими

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: игроки должны подойти к финалам психологически свежими
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о подготовке команды к финалу Кубка Франции с «Ренном» (24 мая) и к финалу Лиги чемпионов с миланским «Интером», который состоится 31 мая. Парижане сыграют с «Монпелье» и с «Осером» в рамках Лиги 1.

«У нас есть определённый план, который зависит от нашего игрового времени и времени на поездки в течение сезона, и мы должны сбалансировать всё это, чтобы подойти к двум финалам в наилучшем состоянии. После финала Лиги чемпионов подавляющее большинство игроков присоединится к своим национальным командам, поэтому каждому игроку нужен индивидуальный план. Мы сумели дать им его, и у нас осталось несколько матчей, чтобы достичь поставленных целей. Футболисты должны подойти к ним психологически свежими. Мы играем против «Монпелье» и «Осера», и это поможет нам следовать нашему плану», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

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