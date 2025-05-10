«Барселона» заработает минимум € 15 млн за три матча летнего турне в Азии — Marca

«Барселона» намерена провести турне в Азии грядущим летом. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, турне пройдёт с 21 июля по 4 августа. Сначала сине-гранатовые поедут в Японию, где им предстоит сыграть один матч, затем отправятся в Южную Корею, где проведут ещё две игры. За эти три встречи каталонский клуб заработает как минимум € 15 млн.
В турне должны поехать все футболисты основного состава «Барселоны», поскольку никому из них не нужно будет выступать за сборную.
Подчёркивается, что в последние годы испанский гранд ездил в США для прохождения предсезонной подготовки, в ходе которой играл с самыми известными командами мира.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: