Гирасси, вылетевший с «Боруссией» в 1/4 финала, может стать лучшим бомбардиром ЛЧ

Гвинейский нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2024/2025. Напомним, его команда покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии «Барселоне» (0:4, 3:1).

Всего на счету Гирасси 13 голов и пять результативных передач в 14 матчах ЛЧ, включая хет-трик в ответном четвертьфинале с сине-гранатовыми. На второй строчке располагается вингер «Барселоны» Рафинья, у которого также 13 голов, но в 14 матчах.

Третье и четвёртое места занимают форвард «Баварии» Гарри Кейн и одноклубник Рафиньи Роберт Левандовски (у обоих — по 11 голов). Все три ближайших преследователя Гирасси завершили выступления в турнире. Среди вышедших в финал игроков лучшими бомбардирами являются форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (девять голов) и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле (восемь голов).

Французский «ПСЖ» и итальянский «Интер» встретятся в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встреча запланирована на субботу, 31 мая.