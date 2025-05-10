Стала известна позиция руководства «МЮ» относительно будущего Гарначо в клубе

«Манчестер Юнайтед» готов продать 20-летнего крайнего нападающего Алехандро Гарначо, если появится подходящая возможность для этого. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, решение о будущем аргентинского футболиста будет принято к концу нынешнего месяца. Интерес к Гарначо по-прежнему проявляет «Наполи», и «красные дьяволы» намерены обратиться в итальянский клуб с целью прояснить данную ситуацию.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: