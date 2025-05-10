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Результаты матчей 35-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 9 мая

Результаты матчей 35-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 9 мая
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В пятницу, 9 мая, в 35-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 9 мая:

«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» — 0:1.

Турнирную таблицу испанской Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 79 очков за 34 тура. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 75 очков в 34 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 67 очками. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Леганес», заработавший 31 очков, и «Лас-Пальмас» с 32 очками.

Календарь Ла Лиги
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