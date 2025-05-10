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Луис Энрике: в «ПСЖ» меня приняли с любовью с первого дня

Луис Энрике: в «ПСЖ» меня приняли с любовью с первого дня
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что с первого дня во французском клубе чувствовал поддержку, а также высказался о критике, которую получала команда в начале сезона.

«Когда такой тренер, как я, приходит в клуб с другим языком, бывает трудно понять, что они думают, но меня здесь приняли с любовью с первого дня. Меня поняли игроки, клуб и болельщики. В самом начале была критика, что нормально и к чему я привык. Но мы сохранили менталитет, необходимый для поддержания нашего образа мышления и доверия. Мы должны говорить о связи между болельщиками и командой, и сейчас самое время готовиться к предстоящим финалам, чтобы мы могли войти в историю», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Напомним, «ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции, соперником клуба станет «Ренн». Игра пройдёт 24 мая. В финале Лиги чемпионов парижане сыграют с миланским «Интером». Встреча состоится 31 мая.

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