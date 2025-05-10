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«Ливерпуль» уверен, что подпишет Керкеза летом, он должен заменить Робертсона — FI

«Ливерпуль» уверен, что подпишет Керкеза летом, он должен заменить Робертсона — FI
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«Ливерпуль» убеждён, что грядущим летом сможет подписать контракт с 21-летним левым защитником «Борнмута» Милошем Керкезом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот хочет найти долгосрочную замену для 31-летнего Эндрю Робертсона, в чьём будущем в команде он сомневается. В «Ливерпуле» считают, что Керкез — лучший из доступных вариантов.

В нынешнем сезоне Керкез принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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