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Дьёкереш может перейти в «Атлетико» благодаря контракту с Nike — Mundo Deportivo

Дьёкереш может перейти в «Атлетико» благодаря контракту с Nike — Mundo Deportivo
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Состав мадридского «Атлетико» может пополнить лучший бомбардир чемпионата Португалии Виктор Дьёкереш из «Спортинга». Как сообщает издание Mundo Deportivo, с подписанием форварда, который оценивается в € 70-100 млн, «матрасникам» может помочь компания Nike.

По данным источника, спонсор «Атлетико» проявляет заинтересованность в переходе шведского бомбардира именно в мадридский клуб и готов взять на себя часть расходов на трансфер. Мотивация Nike заключается в том, чтобы не видеть Дьёкереша, с которым у фирмы также эксклюзивный контракт, в другом комплекте одежды.

Напомним, весной 2025 года североамериканская компания продлила сотрудничество с «Атлетико», подписав новый контракт до 2035 года. В результате пролонгации договора «Атлетико» стал третьим клубом с лучшим спонсорским контрактом после «Барселоны» и «ПСЖ».

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