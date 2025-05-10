Григорян: «Краснодар» упростил игру, но эти двое высасывают голы буквально из пальца

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

«Статистика иногда — упрямая вещь. ЦСКА не проигрывает в весенней части чемпионата — это статистика. Зато у «Краснодара» есть весомый аргумент против ЦСКА. Это Кордоба и Сперцян в атаке. В последнее время «Краснодар» максимально упростил игру, полностью нацелившись на чемпионство, но эти двое высасывают голы буквально из пальца», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» за три тура до завершения чемпионата России лидирует с четырёхочковым отрывом, набрав 61 очко в 27 матчах. ЦСКА с 52 очками находится на третьем месте. Матч 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» пройдёт на московской «ВЭБ Арене» 10 мая и начнётся в 19:30 мск.

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