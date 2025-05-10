Александр Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Спартаку» не нужно играть в оптимальном составе. Красно-белым этот матч не так важен. Станковичу необходимо дать передышку лидерам. Только стоит выпустить Бабича и Барко. Они пропустили игру в Воронеже. Отдаю предпочтение «Динамо». Прогноз, что «Динамо» не проиграет и обе забьют, точный счёт 2:2», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В последний раз бело-голубые обыгрывали красно-белых в октябре 2023 года. Тогда, в матче группового этапа Кубка России, «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.

После 27 туров «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Динамо» заработало 50 очков и располагается на пятой строчке. Первое место с 61 очком занимает «Краснодар».