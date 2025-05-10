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Бубнов поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Краснодаром»

Бубнов поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Краснодаром»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отсутствие главных тренеров не скажется на игре команд. Если «Краснодар» будет играть на победу, то обязательно наберет очки. В матче с «Зенитом» команда Мусаева действовала грамотно, но из-за грубых ошибок не смогла добиться успеха. Сейчас у «быков» оптимальный состав. Для ЦСКА потеря Файзуллаева станет некритичной.

«Краснодар» выглядит сильнее по игре. Но я ожидаю ничью. Армейцы играют дома, и их оборона — самая надежная в РПЛ. «Краснодар» не проиграет, будет ничья 1:1», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» за три тура до завершения чемпионата России лидирует с четырёхочковым отрывом, набрав 61 очко в 27 матчах. ЦСКА с 52 очками находится на третьем месте.

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