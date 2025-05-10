Бубнов поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«Отсутствие главных тренеров не скажется на игре команд. Если «Краснодар» будет играть на победу, то обязательно наберет очки. В матче с «Зенитом» команда Мусаева действовала грамотно, но из-за грубых ошибок не смогла добиться успеха. Сейчас у «быков» оптимальный состав. Для ЦСКА потеря Файзуллаева станет некритичной.

«Краснодар» выглядит сильнее по игре. Но я ожидаю ничью. Армейцы играют дома, и их оборона — самая надежная в РПЛ. «Краснодар» не проиграет, будет ничья 1:1», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» за три тура до завершения чемпионата России лидирует с четырёхочковым отрывом, набрав 61 очко в 27 матчах. ЦСКА с 52 очками находится на третьем месте.